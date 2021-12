Da preživiš, da se ti ljubi in da ti muza še služi

V nadaljevanju preberite:

Združevalec glasbenih žanrov in generacij, 68-letni Vlado Kreslin, bo vrhunec svojih vsakoletnih nastopanj tridesetič praznoval na odru Cankarjevega doma. Z Beltinško bando je začel leta 1992 z enim koncertom in nezaželeno Lili Marleen in v malone treh desetletjih na koncertnih dvojčkih ali trojčkih gostil organizacijo združenih glasbenikov. Od prvotne Bande sta živa le še Vlado in njegov 94-letni oče Milan, mati Katica je pred nekaj leti končala s šovbiznisom. Repertoar se spreminja, a brez Črne kitare, Namesto koga roža cveti in Od višine se zvrti ne gre. V Cankarja prihaja zaradi Vlada vsa Slovenija, njegovi Prekmurci pa uživajo tako kot ob zmagi Mure nad Olimpijo v Ljubljani. Vlado je odrski vladar, ker, jasno, živi, ker se mu še ljubi in ker mu muza še služi.