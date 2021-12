Novoletni koncert na Dunaju pred največ 1000 poslušalci

Zaradi novih omejitev, ki veljajo v Avstriji zaradi koronavirusa, novoletni koncert na Dunaju ne bo potekal pred polno dvorano. Število poslušalcev so zmanjšali na največ 1000, 700 imetnikom vstopnic pa bodo omogočili rezervne sedeže za prihodnji koncert 1. januarja 2023, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Avstrijska vlada je prejšnji teden sprejela nova pravila za dogodke zaradi nove različice koronavirusa omikron. Veljati so začela v ponedeljek in določajo, da morajo pri več kot 1000 gledalcih vsi udeleženci dogodka imeti popolno osnovno imunizacijo, poživitveni odmerek in negativni test PCR.

S tem se po poročanju nemške tiskovne agencije dpa 700 ljudi, ki imajo vstopnice, koncerta ne bo moglo udeležiti, lahko pa bodo dunajske valčke, polke in koračnice spremljali od doma, saj bodo nastop Dunajskih filharmonikov, ki ga bo vodil Daniel Barenboim, predvajali v več kot 90 držav.