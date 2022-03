Oder v dnevni sobi, kuhinji, kleti, hlevu, atriju …

V nadaljevanju preberite:

Priljubljeni Kavč festival bo potekal od 12. do 19. marca na 120 prizoriščih v Mariboru, Ljubljani ter drugih krajih po Sloveniji. Na domove ter v druge nekonvencionalne prostore bo pripeljal 105 glasbenih in drugih skupin iz Slovenije in tujine, ki bodo igrale od etna do jazza, od performansov do lutkovnih predstav. Lani je potekal v vrtni obliki, letos je končno v običajni.

Začel se bo jutri v Mariboru, trajal bo do 14. marca, naslednji dan pa se bo do 19. marca preselil v Ljubljano in druge kraje po Sloveniji. Koordinacijo zasebnih in javnih dogodkov izvaja kulturno društvo Matita v sodelovanju z društvom ZIZ in društvom Plavajoči grad. Celoten program je objavljen na spletni strani kavcfestival.si. Za obisk dogodkov na zasebnih prizoriščih je obvezna rezervacija mesta na portalu Eventbrite.