Odprti za naključno in improvizacijo

Gallusova dvorana dvorana Cankarjevega doma bo v nedeljo 12. septembra gostila tandem Birds on a Wire, ki ga sestavljata brazilska pevka in čelistkaz umetniškim imenomin francosko ameriška pevka, ki je dosegla svetovno slavo v skupini Moriarty.​To ne bo njun prvi obisk Slovenije, kjer sta pridobili številne občudovalce. »Vse skupaj se je začelo pred osmimi leti, ko sem iskala violončelista. Prijateljica je poznala Dom, rekla je da se bova dobro ujeli. Imela je prav prav dobro se ujemava,« nam je pred obiskom Ljubljane zaupala Rosemary Standley.Projekt Birds on a Wire se imenuje po sloviti pesmi. »Želeli sva sestaviti pesmarico vseh skladb, ki sva jih poslušali, ko sva bili še otroka. Odraščali sva v različnih državah, a sva kmalu spoznali da poznava nekaj istih skladb. Ideja je bila da najdeva nove interpretacije teh pesmi.« Te bomo tudi slišali na nedeljskem koncertu. Rosemary se spominja, da je bil velik izziv kako te pesmi prilagoditi zgolj na dva glasova ob spremljavi enega samega violončela.»Sodelovanje s skupino Moriarty je vplivalo na ustvarjalni proces in zvok Birds on a Wire, ker smo takrat skupaj veliko eksperimentirali in odkrivali. Zame je najboljši način nekaj odkriti, tako da nimam nobenih pričakovanj, da sem odprta za naključno in improvizacijo. To je projekt priredb, vendar sva vsako skladbo obravnavali kot originalno kompozicijo. Najti sva morali pristop in izvedbo, ki je do takrat še ni bilo. To je izziv.«V letih sodelovanja sta izdali dve plošči - prvenec Birds on a Wire se je pojavil na policah 31 marca leta 2014, aktualni album Ramages pa konec februarja lansko leto. »Začeli sva s skladbami iz otroštva, iz različnih držav in različnih obdobij. Potem sva obe postali mami. Prijatelji so imeli številne predloge, še vedno sva se osredotočali na uspavanke in skladbe za otroke, a sva začeli vključevati tudi takšne, ki nosijo politično sporočilo, skladbe o svetovnih problemih in trpljenju ljudi,« se spominja Rosemary.»Sur la Place je skladba, v njej opisuje žensko, ki sama pleše na ulici sredi dneva, čista lepota ali norost? Which Side Are You On je skladba, to je pesem sindikata rudarjev, ki so jo leta 1929 med stavko peli ameriški rudarji. El Cant Del Ocells je tradicionalna katalonska božična pesem ki so jo med špansko državljansko vojno peli kot pesem upora. La marelle je napisala, z njo opozarja dekleta, naj bodo previdna. Calice sta ustvarilain, to je bila ena najbolj političnih in cenzuriranih skladb med diktaturo v Braziliji. Voglio una Casa je pesem, gre za sočutje do brezdomcev. Sinefiasmeni Kiriakije pesem o nemškem bombardiranju Grčije.«Koncert je del abonmaja Glasbe sveta, izveden bi moral biti 23. oktobra lani, že kupljene vstopnice veljajo za nov termin 12. septembra.