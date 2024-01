Preizpraševanje bistva jazzovskih skladb

V nadaljevanju preberite:

V okviru programa Jazz Ars All Stars nacionalnega radia, ki ga umetniško vodi Hugo Šekoranja, bo jutri ob 20. uri skupina Artbeaters imela predstavitveni koncert ob izidu novega albuma De Call. Koncert bosta iz ljubljanske Cukrarne avdio in video prenašala v živo radio Ars in MMC.