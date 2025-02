V nadaljevanju preberite:

Med sladokusci domačega rocka je kar završalo, ko je urbano ruralna zasedba Ember končno izdala debitantski album Razgaljena. Predstavili ga bodo jutri ob 20. uri v ljubljanskem Orto baru, napovedali so ga z videosingli Cukr, Katarza, Sam, Enosmerna in nazadnje še Razgaljena, po katerem so poimenovali prvenec.