Ana Netrebko prihaja v Ljubljano

Potem ko je slovita ruska sopranistka Ana Netrebko pred nekaj dnevi napovedala vrnitev na evropske odre, so danes iz Festivala Ljubljana sporočili, da je koncertom dodala tudi nastop na jubilejnem 70. Ljubljana Festivalu. V Cankarjevem domu bo zapela skupaj s svojim možem, azerbajdžanskim tenoristom Jusifom Ejvazovom. Spremljal ju bo Simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Michelangela Mazze.

Prav leta 2014, ko so na vzhodu Ukrajine izbruhnili spopadi ter si je Rusija prisvojila Krim, je Ana Netrebko doneški operi nakazala milijon rubljev in pozirala z zastavo proruskih separatistov. Potezo je opisala kot »podporo umetnosti, kjer jo ta potrebuje«. Kljub temu in očitkom, da je blizu Kremlju, zaradi česar naj bi omahovala z jasno obsodbo ruske invazije na Ukrajino, umetnica vztraja, da ni politična oseba, njen cilj je »združiti ljudi onkraj političnih meja«.

V newyorški Metropolitanski operi tako še naprej vztrajajo pri svoji odločitvi, generalni direktor Peter Gelb je dejal, da se bo z njo kljub njeni zadnji izjavi za javnost, v kateri je obsodila vojno in napovedala vrnitev na evropske odre, pripravljen pogovarjati le, »če Ana dokaže, da se zares in popolnoma dolgoročno distancira od Putina«. Ana Netrebko je sicer redna gostja Ljubljana Festivala, tako kot tudi dirigent in umetniški vodja Marijinega gledališča iz Sankt Peterburga Valerij Gergijev, ki jo je odkril. Oba sta na festivalu nazadnje nastopila lani. Ali bo na jubilejnem Ljubljana Festivalu nastopil tudi Gergijev ali morda kateri drug ruski glasbenik, še ni znano. Celoten program festivala bo objavljen v začetku prihodnjega tedna, ko ga bodo razkrili na tiskovni konferenci.