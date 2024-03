Skupina September je kot družinsko drevo

V nadaljevanju preberite:

Skupino September sta leta 1975 ustanovila veterana jugoslovanske popularne glasbene scene Janez Bončina - Benč, ki je bil prej kitarist in pevec v skupini Mladi levi, pozneje pa pevec v zasedbah The Generals, Srce in Jugoslovanska pop selekcija, ter Tihomir Pop Asanović, ki je prej igral v zasedbah The Generals, Time, Pro arte in Jugoslovanska pop selekcija. Poleg njiju so prvo zasedbo sestavljali še violinist Petar Ugrin, bobnar Ratko Divjak, baskitarist Čarli Novak in tolkalec Braco Doblekar. Verjetno zadnji koncert skupine September bo v petek, 8. marca, v ljubljanski Cvetličarni. O tem smo se pogovarjali z Janezom Bončino - Benčem.