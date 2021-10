Slavni tenorist končno v Stožicah

V nadaljevanju preberite:

Marca lani je v dvorani Stožice zaradi pandemije prvi odpadel koncert slavnega italijanskega tenorista Andree Bocellija. Nato so ga še enkrat prestavili z lanske jeseni na 20. novembra letos. Prav njegov koncert bo prvi pri nas in bo znova obudil koncertno dvorano v Stožicah. V ekskluzivnem pogovoru za Delo je govoril o odpovedanem koncertu, novem albumu, pandemiji, iskanju vere in upanja, spletnem koncertu v milanski katedrali ter o konjih.