Sodnik zaradi plagiatorstva prepovedal predvajanje Adelinega hita

Brazilski sodnik Victor Torres je odredil prepoved predvajanja Adeline skladbe Million Years Ago iz leta 2015. Slavna britanska glasbenica naj bi navdih za glasbeni hit dobila pri skladbi za sambo Mulheres, ki jo je napisal Toninho Geraes, leta 1995 pa posnel brazilski pevec Martinho da Vila.

Sodišče je brazilskima podružnicama podjetij Sony in Universal, ki sta Adelini založbi, zagrozil s kaznijo 8000 dolarjev (7600 evrov) za vsako predvajanje plagiatorske skladbe, poroča Guardian. Glasbeni podjetji se kljub temu še vedno lahko pritožita na odločitev brazilskega sodišča.

Razsodba v opozorilo tujim glasbenikom

Torresov preliminarni sklep »takoj in povsod po svetu prepoveduje uporabo, razmnoževanje, urejanje, distribucijo in trženje skladbe Million Years Ago na kakršenkoli način, s kakršnimikoli sredstvi in na katerihkoli platformah (fizičnih ali digitalnih) za deljenje ali predvajanje glasbe«.

»To je prelomnica za brazilsko glasbo. Prepogosto nas [tuji glasbeniki] kopirajo in tako ustvarijo mednarodne uspešnice,« je za AFP dejal Geraesov odvetnik Fredimio Trotta. Dodal je tudi, da bo zagotovil, da za razsodbo izvedo vse televizije in radijske postaje ter glasbene platforme.

Turški oboževalci so pevko že ob izidu skladbe leta 2015 obtožili plagiatorstva. FOTO: Niklas Halle'n/AFP

Toninho Geraes britansko mezzosopranistko toži za izgubljene tantieme, 160.000 dolarjev (150.000 evrov) za moralno škodo, zahteva pa tudi avtorske pravice za Adelino skladbo.

Trotta je dejal, da bo razsodba v opozorilo tujim glasbenikom, ki bi se radi okoristili z brazilskimi ustvarjalci.

Tudi turški oboževalci so Adele leta 2015 obtožili plagiatorstva, saj so podobnost v melodiji skladbe Million Years Ago prepoznali v kurdski popevki iz leta 1985. Izvajal jo je Ahmet Kaya, bolj znan pod umetniškim imenom Acilara Tutunmak. Kaya je preminil leta 2000 v Franciji, njegova vdova pa je dejala, da je malo verjetno, da bi globalna zvezda, kot je Adele, storila kaj takega.