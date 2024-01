Šov, humor, šarm, predvsem pa izjemna glasba – v ritmu

Dvorano Doma II. slovenskega tabora v Žalcu bodo do nedelje zavzeli tolkalci. Začenja se namreč že 16. BUMfest, edini mednarodni festival tolkalnih skupin pri nas. Do zdaj je festival obiskalo že 21.000 ljudi, željnih ritma, zabave in hkrati vrhunske glasbe, od najmlajših do najstarejših. Gostili so najboljše tolkalce iz 23 držav. Tokrat prihajajo v goste avstrijski Louie's Cage Percussion in portugalski Simantra Grupo de Percussão. Kot je tradicija, bodo jutri oboji izvedli tudi brezplačne delavnice.

Matineji za šole, ki bosta danes dopoldne, sta že zdavnaj razprodani. Kot je pojasnil umetniški direktor festivala Dejan Tamše, bi razprodali še tretji matinejski koncert, če bi ga le ponudili, ne glede na to, da dvorana sprejme kar 420 ljudi. A kot je poudaril Tamše, si želijo, da tudi mladi slišijo vrhunski tolkalni koncert, za nastopajoče pa sta dve matineji dovolj. »V tem delu ne moremo več rasti in s tem smo zadovoljni. Šole rade pridejo, na srečo so tolkala taki inštrumenti, da je vedno nekaj novega. Po navadi so tudi ti glasbeniki bolj sproščeni od klasičnih. To je naša sreča, ker s tem nagovorijo tudi drugačne poslušalce, torej ne le tistih, ki že tako obiskujejo koncerte.«

Slovenski tolkalni projekt - SToP bo nastopil na nedeljski matineji. FOTO: Jana Petrak Zajc

Učenci bodo prisluhnili avstrijski zasedbi Louie's Cage Percussion, ki bo danes zvečer uradno odprla festival. Njihova predskupina bodo učenci Glasbene šole Nazarje. Tamkajšnjo šolo je avgustovska ujma močno prizadela, šola je bila poplavljena, je dejal umetniški direktor festivala Dejan Tamše. Kot je pojasnil, so se z avstrijsko skupino nekaj let dogovarjali, da bi prišli. Njihov nastop je namreč zelo atraktiven, pravi Tamše. »Gre za mlado, inovativno skupino, ki v svoje nastope vnaša novosti, tudi elektroniko. Pa humor. Skratka vse, kar mora imeti tolkalni šov. Vse je odigrano na vrhunski ravni in vizualno dorečeno do potankosti. Vsi fantje so člani vrhunskih avstrijskih ansamblov in so vrhunski glasbeniki.«

Tudi za bolj resne

Drugi večer bo nekoliko resnejši. V Žalcu bo nastopila portugalska skupina Simantra Grupo de Percussão. Ustanovili so jo pred 14 leti, pre­učuje in interpretira pa prakse tolkalnega glasbenega portfelja 20. in 21. stoletja. Kot je pojasnil Tamše, gre za klasično tolkalno skupino, ki bo ponudila obiskovalcem največ tolkalne glasbe. »Izhajajo iz tradicionalnih portugalskih šol, skrbijo za arhiv del, ki so bila naročena za tolkalce na Portugalskem. So zelo študiozni in muzicirajo na zelo visoki ravni.« Njihova predskupina bo tolkalna skupina Muvaruvagruva iz Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto.

Slovenski tolkalni projekt – SToP je soorganizator BUMfesta. FOTO: Jana Petrak Zajc

Festival bo sklenila nedeljska družinska matineja s Slovenskim tolkalnim projektom – SToP. Ta skupina je z Zavodom za kulturo, šport in turizem Žalec tudi soorganizatorka BUMfesta in je koncertirala na številnih odrih doma in po svetu, leta 2014 so prejeli tudi nagrado Prešernovega sklada. Družinska matineja vsakič prinese lahkotnejši in atraktiven program.

Delavnice

Tudi letos pripravljajo delavnice, ki bodo v soboto. Vedno so dobro obiskane, saj je to edinstvena priložnost, ko se lahko udeleženci (brezplačno) učijo od najboljših. Letos je prvič ena tudi plačljiva, in sicer delavnica Gorazda Markoviča, ki bo vse prisotne naučil izdelati svoj kahon, ki ga bodo lahko tudi odnesli domov. To je edina delavnica, na katero se je treba prijaviti.

V šestnajstih letih si je BUMfest ustvaril ime. Tamše pravi, da zaradi tega nimajo težav s pridobivanjem skupin za koncerte, saj hitro ugotovijo, da gre za festival s težo, četudi imajo sredstev zelo malo, vse skupaj okoli 20.000 evrov. »Za tak denar na Dunaju ne moreš dobiti niti dvorane za tri dni, kaj šele vse drugo,« je dejal Tamše. Festival ni edini le v Sloveniji, ampak tudi širše, je pojasnil. »Začeli smo skupaj s hrvaškim Bjelovarjem in avstrijskim Gradcem. Oba večdnevna festivala sta ugasnila, mi pa smo nadaljevali. Gradec je obdržal en dan oziroma noč, in sicer Night of Percussion, ki traja štiri ure. Odziv ni slab, ampak je prirejen bolj za urbano okolje.«

Vsi, ki jim je všeč tolkalna glasba, vedo, da je januarja Žalec tolkalno središče. Zato ne preseneča, da obiskovalci pridejo iz vse Slovenije, pa tudi širše, je sklenil Tamše. »Nismo mainstream, nismo popularna glasba, pa nam kljub temu uspeva. Očitno nekaj delamo prav. Izberemo ravno pravo ravnovesje. Se pravi, odmerek sproščenosti, energije, humorja in hkrati kakovostna glasba. Ne plehka in poceni.«