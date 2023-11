Sting se vrača v Ljubljano

V petek, 24. novembra bodo začeli prodajati vstopnice za Stingov koncert, ki ga 29. maja naslednje leto organizirata Cherrytree Music Company in Live Nation.

Angleški večinštrumentalist in skladatelj Gordon Matthew Thomas Sumner, bolj znan po svojem sprva učiteljskem, potem pa umetniškem vzdevku Sting, občasno zaide v naše kraje. Ta 17-kratni dobitnik nagrade grammy bo tako že četrtič nastopil v Ljubljani in od tega tretjič v dvorani Stožice.

Nazadnje je bil tu leta 2019 ko je v dvorani Stožice predstavil svoj novi album My Songs, na katerem je na različne načine posodobil svoje pesmi, ki jih je napisal tako za skupino The Police kot za samostojne albume. Ko je junija leta 2011 prvič nastopil v Stožicah, v okviru turneje Symphonicity z Orkestrom Slovenske filharmonije pod dirigentskim vodstvom Američanke Sarah Hicks, je bila dvorana akustično še slabo urejena, zato je bilo veliko motečega odmevanja.

Stingov koncert je praviloma navdušujoč in dinamičen šov z njegovimi najbolj priljubljenimi uspešnicami, iz časa njegove slovite kariere člana skupine The Police in kot solo izvajalca. Na koncertu bo predstavil svoje brezčasne uspešnice, kot so Fields of Gold, Roxanne, Every Breath You Take, Message in a Bottle in številne druge pesmi. Tokrat bo Stinga spremljala električna rock zasedba. Svetovna turnej je v okviru predstavitve njegovega petnajstega studijskega albuma The Bridge. To je njegov prvi rockovski po leta ne 2016 izdanem albumu 57th & 9th. Na njem se k Stingu vračata saksofonist in klarinetist Branford Marsalis in bobnar Manu Katché.