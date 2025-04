V nadaljevanju preberite:

Na samostojnem prvencu Me slišiš, svet? so se Tadeju Koširju pridružili vrhunski glasbeni gostje. Med njimi sta priznana basista Jani Hace in Anže Langus - Dagi, bobnar Dado Marinković iz skupine Parni valjak, pa tudi izjemni solisti, kot so Jani Šepetavec na saksofonu ter trobentača Igor Matković in Tomaž Gajšt. V duetu mu dela družbo sestrična Saša Vipotnik (AKA Neomi), pri eni izmed pesmi pa glavni vokal prepusti Jaši Šabanu.