Težave pred turnejo

Kanadska pevka Celine Dion je preložila serijo nastopov v Las Vegasu in povedala, da trpi zaradi »hudih in vztrajnih mišičnih krčev«, ki ji onemogočajo vaje za predstavo. Dobitnica grammyja naj bi novembra, pa tudi januarja in februarja prihodnje leto nastopila v novozgrajenem Resorts World Theatre. »To me je zelo prizadelo,« je dejala pred kratkim v objavi na instagramu. »Z ekipo smo v zadnjih osmih mesecih oblikovali našo novo predstavo, in ker v novembru ne morem nastopiti, me to izredno žalosti. Zdaj se moram osredotočiti na okrevanje, saj želim bolezen čim prej prebroditi.« Zdaj je v zdravniški oskrbi, vendar ji medtem simptomi »onemogočajo sodelovanje pri stalnih vajah za novo predstavo«. Njena napovedana Courage World Tour je prva brez njenega moža in menedžerja Renéja Angelila, ki je umrl za rakom leta 2016. Nadaljevala naj bi se marca prihodnje leto, saj je bila po začetku septembra 2019 prekinjena zaradi pandemije. Nabliže nam bo nastopila v zagrebški Areni. Ker je preložila prve mesece evropske turneje, bo tako v Zagrebu nastopila 25. junija.

Celine Dion je ena najbolj priznanih, cenjenih in uspešnih izvajalk v zgodovini pop glasbe. Od svojega 18. leta je osvojila številne nagrade, v devetdesetih letih prevladovala na lestvicah in v 35-letni karieri prodala skoraj 250 milijonov albumov. Osvojila je pet grammyjev, prejela dva oskarja, sedem ameriških glasbenih nagrad, 20 kanadskih glasbenih nagrad juno in kar neverjetnih 40 glasbenih nagrad félix kanadske province Quebec. Diamantna nagrada, ki jo je osvojila leta 2004, ji je podelila naziv najbolje prodajane umetnice vseh časov, leta 2016 pa je na prireditvi Billboard Music Awards prejela nagrado za življenjske dosežke. Julija 2018 je bila tudi na vrhu lestvice US Dance Club z remiksom singla Ashes iz filma Deadpool 2. Celine Dion se je rodila 30. marca 1968 v mestu Charlemagne v provinci Québec 50 kilometrov od Montreala. Bila je 14. otrok Thérèse Tanguay in Adhémarja Diona.