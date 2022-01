Umrl ameriški glasbenik in igralec Meat Loaf

Glasbenik in igralec Marvin Lee Aday, znan kot Meat Loaf (Mesna Štruca), je včeraj umrl v 75. letu starosti. Novico je potrdil njegov agent, vzroka smrti pa še niso razkrili. »Vemo, koliko je pomenil mnogim od vas, in resnično cenimo vso ljubezen in podporo v času, ko se prebijamo skozi žalost. Izgubili smo navdihujočega umetnika in čudovitega človeka,« je v izjavi za javnost zapisala njegova družina.

Svoje nenavadno ime, pod katerim je največje uspehe na igralskem in glasbenem področju nanizal v osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja, je menda dobil v času, ko je kot otrok in najstnik zaradi očeta alkoholika v domačem Dallasu moral velikokrat biti na varnem pri babici, ki je očitno pripravljala dobre mesne štruce... Morda pa je bil ta nadimek samo odraz njegove nekonvencionalnosti in uporništva. Po obojem je bil znan vso svojo dolgo kariero, ki bi lahko sicer bila povsem drugačna. V intervjuju za BBC je namreč leta 2010 povedal, da so mu zaradi njegovega posebnega glasu, ki je zmogel obseg treh oktav, ponujali študij opernega petja. »A to ni bilo zame. Bil sem preveč uporniški, preveč divji,« je dejal takrat.

Kariero je začel v sedemdesetih skoraj istočasno kot gledališki igralec in kot glasbenik. Najprej je v začetku sedemdesetih ustanovil glasbeno skupino Meat Loaf Soul, ki je po nekaj menjavah članov zaradi neuspeha kmalu prenehala obstajati. V tem času pa mu je s svojimi vokalnimi sposobnostmi uspel prodor na gledališke odre. Najprej je dobil vlogo v mjuziklu Lasje, leta 1975 pa je dobil vlogo Eddieja v Rocky Horror Picture Showu, ki je na filmskih platnih doživel velikanski uspeh. Toda potem, ko je leta 1977 zaslovel z albumom Bat Out of Hell, ki je postal eden od desetih najbolje prodajanih albumov vseh časov, se je odločil, da zapusti gledališče in se popolnoma preda glasbi.

Toda sledila so slaba leta. Razšel se je s skladateljem in tekstopiscem Jimom Steinmanom, ki je imel veliko zaslug za uspeh albuma Bat Out of Hell, njegov drugi album Dead Ringer , ki je izšel leta 1981, je bil razočaranje, zaradi divjega skoka z odra si je zlomil nogo in ogrozil turnejo, padel je v težave zaradi mamil in tako je leta 1983 bankrotiral.

S trmo in vztrajnostjo se je potem komaj obdržal na sceni, a ko je obnovil sodelovanje s Steinmanom, je doživel nov uspeh in razcvet z albumom Bat Out of Hell II, ki je izšel leta 1993. Tega leta je za izvedbo skladbe I´d do anything for love (But i won´t do that) z omenjenega albuma dobil nagrado Grammy za najboljši rock vokal in nastop.

Vmes se je vrnil tudi v igralske vode in nastopil skupno v več kot šestdesetih filmih, med drugim v Waynovem svetu (1992) in v Klubu golih pesti (1999).

V vsej karieri je prodal več kot 100 milijonov plošč, kar ga v glasbenem svetu uvršča med najbolje prodajane avtorje vseh časov. Njegov zadnji album Braver then we are je izšel pred petimi leti.

Že dolgo je bilo znano, da je bolan. Leta 2003 so mu odkrili Wolff-Parkinson-Whiteov sindrom, zaradi katerega so v zadnjih dveh desetletji morali njegove koncerte večkrat prekiniti, saj je na odru omedleval.