Umrla je Irene Cara, zaslovela je s filmi Fame in Flashdance

V starosti 63 let je umrla pevka in igralka Irene Cara, poroča mednarodni tisk. Zaslovela je kot Coco Hernandez v filmu Fame iz leta 1980 in zatem s plesnim filmom Flashdance, veliki uspešnici iz leta 1983, v katerem je bil glasbeni hit What a Feeling, ki ga je soustvarila in odpela, z njim pa dosegla oskarja v glasbeni kategoriji. Istega leta je prejela tudi grammyja za najboljšo pop vokalistko.

Življenje glasbenice z izvirnim imenom Irene Cara Escalera, ki se je v newyorškem Bronxu rodila leta 1959 in se kot igralka, pevka ter plesalka angažirala od 70. let minulega stoletja, se je izteklo včeraj. Novico o tem je na Twitterju sporočila njena predstavnica Judith A. Moose. Zapisala je, da je umrla na domu na Floridi, vzrok smrti ni znan.