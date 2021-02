Umrla je Mary Wilson, pevka The Supremes

The Supremes kot uresničitev sanj

Kulturni fenomen

FOTO: Mark Ralston/AFP

V starosti 76 let je umrla ameriška pevka, soustanoviteljica skupine The Supremes, poročajo tuji mediji. Novico o njeni smrti je objavil njen publicist, vzrok njene smrti še ni znan.Lani je obiskala tudi Slovenijo. Nastopila je v Narodnem domu Maribor, pred koncertom pa na gimnaziji Šentvid predavala o tem, da moramo slediti svojim sanjam.Kot piše BBC, je Mary Wilson v zgodbo o zasedbi, ki je zaslovela s hiti, kakršna sta You Can't Hurry Love ali Stop! In the Name of Love, vstopila že v starosti 15 let, ko je v Detroitu leta 1959 po zgledu moške zasedbe The Primes nastala zasedba The Primettes. Ta je bila predhodnica The Supremes.The Supremes izvirno ni bil trio, pač pa kvartet, v katerem so ob Wilsonovi pele še, ki je med vsemi najslavnejša,in. Slednja je skupino zapustila, še preden je zaslovela, preostale članice so nadaljevale kot trio.Leta 1961 so podpisale pogodbo z založbo Motown Records. Še ne polnoletne so se strmo vzpenjale na vrh glasbenih lestvic, The Supremes so razglasili tudi za najuspešnejšo žensko glasbeno skupino, ki se je v šestdesetih postavila od bok kultnim Beatlom.Diana Ross se je leta 1970 odločila za solistično kariero, v skupini jo je nasledila. Sledilo je še nekaj sprememb, do dokončnega razpada skupine je prišlo leta 1977.»Peti sem začela leta 1959. Teh šestdeset let se mi ne zdi dolga doba, zame je bilo vse skupaj preveč zabavno,« je Mary Wilson lani v intervjuju za Delo povedala novinarki. »Peti smo začele, ko smo bile zelo mlade, Florence je bila najstarejša, z Diane sva imeli le trinajst ali štirinajst let. Marsikdo si želi slave in bogastva, ker pa smo pri tem lahko počele nekaj, pri čemer smo res uživale, so bile The Supremes uresničitev naših sanj.​«»V petdesetih letih, ko smo začele peti, življenje v Združenih državah Amerike za temnopolte ni bilo preprosto. Nismo bili enakovredni, z nami niso ravnali kot z ljudmi. Generacija mladih, ki danes sledi svojim sanjam, lahko stori, karkoli hoče. Takrat ni bilo tako. Najtežje je bilo prav to, da smo poskusile dokazati, da smo enakovredne.«Zasedba iz Detroita je bila veliko več kot le glasbena senzacija. Članice skupine so bile kulturni fenomen, borile so se za enakopravnost žensk, proti seksizmu ter svojo glasbo približale srednjemu razredu belopoltih Američanov. Wilsonova je še v zadnjem življenjskem obdobju navduševala svetovno občinstvo, uspešno kariero pa širila tudi onkraj glasbenih meja.Izdala je knjižno uspešnico Dreamgirl: moje življenje kot Supreme, izšla je tudi knjiga Supreme Glamour, v kateri je velik del namenila njihovim avtentičnim kostumom, kot ambasadorka dobre volje pa je spodbujala mlade, naj si drznejo sanjati. Še dva dneva pred smrtjo je na youtubu objavila, da snema nov solistični material.