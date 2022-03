V glasbi imeti nekaj svojega

V nadaljevanju preberite:

Kitarist Marko Smiljanič se je šestim strunam predal kot šestletni deček v grosupeljski glasbeni šoli. Talent in ljubezen do glasbe sta ga pripeljala na Konservatorij za glasbo in balet v Ljubljani, kasneje pa tudi na Akademijo za glasbo v Ljubljani in univerzo Mozarteum v Salzburgu.