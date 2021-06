Več kot le sanjavi najstniški pop

V nadaljevanju preberite: Amelie Siba je 17-letna kantavtorica in producentka iz Prage, ki je maja lani v samozaložbi izdala prvenec Dye My Hair . To je v celoti »naredi sam« album, na katerem je predstavila svoj intimni kantavtorski izraz. Njene eterične skladbe, kot sta Ivory Heart in Warm Burning Cheeks, obravnavajo teme, kot so najstništvo, prijateljstvo, samopodoba in ­temne misli.Ker pri nas češki glasbeniki ne nastopajo pogosto, nas je zanimalo, kako razvita je njihova glasbena industrija in kako se v tem znajde glasbenica na začetku kariere. »Na Češkem imamo veliko glasbeno skupnost, vendar se glasbena industrija počasi razvija. Številni mladi glasbeniki se redno povezujemo in sodelujemo drug z drugim. Delujemo skoraj kot kolektiv. Po drugi strani je vse lažje, saj je vse več radiev, ki podpirajo mlade glasbenike. Vse več je tudi glasbenih tekmovanj, pomembni sta tudi velika dostopnost sodobne produkcijske tehnologije in odmevnost družabnih medijev .... Tako da je vse več možnosti predstavitev ustvarjalnosti mladih glasbenikov in glasbenic. V Pragi je tudi veliko dvoran za nastope. Zlasti manjših klubov, za nas, ki začenjamo,« je povedala.