Večer pihalnih poskočnic

V Ljubljano se ob 20. uri vrača znamenita romunska trubaška zasedba Fanfare Ciocărlia, ki velja za eno najpomembnejših godb na pihala na svetu. Dvanajstčlanska zasedba, ki bo nastopila v Kino Šiška, prihaja iz odmaknjene romunske vasi Zece Prăjini blizu meje z Moldavijo in je globoko zakoreninjena v bogati kulturni dediščini regije. Že več kot 25 let navdušuje svet s svojo edinstveno mešanico tradicionalne vzhodnoevropske glasbe, jazza, popa in rocka.

Z noro natančnostjo in vratolomnim tempom popeljejo občinstvo na divjo vožnjo skozi obsežen repertoar priljubljenih kultnih skladb, od punka do klasične glasbe. Četrtstoletnico delovanja so proslavili z novim albumom It Wasn't Hard to Love You in videosinglom Just the Two of Us, ko so za film Borat naredili priredbo istoimenske soul pesmi Just the Two of Us Groverja Washingtona Jr. in Billa Withersa. Maja leta 2006 so priredili spektakel v ljubljanskih Križankah, nazadnje pa so nastopili na Bledu na festivalu Okarina leta 2018 in spet navdušili občinstvo.