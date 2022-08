Virtuoz na Stradivarijevi violini

V nadaljevanju preberite:

Tajski filharmonični orkester, ustanovljen leta 2005, je prvi tajski profesionalni orkester. Prvič se je na mednarodnem odru predstavil leta 2009 v Tokiu, sledili so številni koncerti po Aziji, za kvalitativni preskok je poskrbel Italijan Alfonso Scarano, ki funkcijo šefa dirigenta opravlja od leta 2017. Violinist Kristóf Baráti je že pri osmih letih nastopil z različnimi orkestri, študiral je na budimpeški glasbeni akademiji Franza Liszta, zmagal je na celi vrsti glasbenih tekmovanj. Pri reviji Gramophone so zapisali, da je madžarski violinist za tiste, ki obožujejo sladki ton violine, senzibilnost, senzualnost in neverjetne tehnične spretnosti, prava izbira.