Vrača se sloviti argentinski umetnik

FOTO: Festival Ljubljana

V slovenski prestolnici je José Cura nazadnje nastopil v okviru 3. Zimskega festivala leta 2018, kjer sta se mu na koncertu opernih arij pridružili sopranistka Elvira Hasanagić in mezzosopranistka Monika Bohinec.Po študiju kompozicije in dirigiranja se je umetnik leta 1984 preselil v Buenos Aires, kjer je prejel štipendijo za študij v znamenitem opernem gledališču Teatro Colón. V začetnem obdobju se je posvetil dirigiranju, vendar je bil hkrati tudi stalni član opernega zbora. Kmalu se je začel bolj intenzivno posvečati petju, v gledališču Teatro Colón je nastopil v svoji prvi operi, in sicer Massenetovi Manon Lescaut, nato pa se je preselil v Italijo, da bi izpopolnil svojo pevsko tehniko.Leta 1992 je debitiral v Veroni v operi Hansa Wernerja Henzeja Pollicino, dve leti pozneje pa je zmagal na prestižnem tekmovanju Operalia, ki ga je ustanovil Plácido Domingo. Zmaga mu je prinesla nastope v svetovnih opernih hišah v Chicagu, Londonu, Tokiu, Rimu in kmalu je začel veljati za enega najobetavnejših tenoristov mlajše generacije. Zaslovel je zlasti v vlogi Verdijevega Otella, s katerim je gostoval v Londonu, Washingtonu, Madridu, Münchnu in na Dunaju, leta 2016 pa ob 400. obletnici smrti Williama Shakespearja tudi na ljubljanskem poletnem festivalu.Cura se med drugim ponaša z uspešno dirigentsko kariero – za Yehudijem Menuhinom je tri leta vodil orkester Sinfonia Varsovia, pod njegovo taktirko pa so igrali Londonski filharmonični orkester, Londonski simfonični orkester, Dunajski filharmoniki, Madžarska filharmonija in številni drugi priznani glasbeni sestavi. Prav tako ustvarja kot producent in režiser.Njegov prvi režiserski projekt je bila La Commedia é finita, reinterpretacija Leoncavallovih Glumačev, druge uspešne uprizoritve pa so bile tudi Samson in Dalila, Lastovka ter Cavalleria Rusticana. Cura se je večkrat preizkusil še kot scenograf in kostumograf ter skladatelj.Na 69. Ljubljana Festivalu bo nastopil s Simfoničnim orkestrom in Mladinskim zborom RTV Slovenija, Zborom Slovenske filharmonije pod taktirko maestra Maria De Rosa. Kot solisti se mu bodo pridružili Elisa Balbo, Nuška Drašček, Péter Balczó in Marcell Bakonyi. Na sporedu bodo odlomki iz oper Giuseppeja Verdija in Pietra Mascagnija ter tudi iz opere Samsom in Dalila Camilla Saint-Saënsa, predstavnika francoske romantike.Sklepna skladba Oratorij Ecce Homo, ki je avtorsko delo Joséja Cure, opisuje zgodbo Jezusovega zasmehovanja, izdajstva, križevega pota in križanja. Oratorij, ki nosi naslov po besedah Poncija Pilata »Glejte, človek«, je Cura premierno izvedel s Praškim simfoničnim orkestrom leta 2017.Naročnik oglasne vsebine je Festival Ljubljana