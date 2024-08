Z glasbo izboljšujeta tudi življenje mladih

Slavni perujski operni pevec Juan Diego Flórez, po mnenju BBC eden najboljših tenoristov vseh časov, se z ukrajinsko dirigentko Oksano Liniv v sklepnem delu letošnjega festivala po dveh letih vrača v Ljubljano. Tudi na 70. festivalu sta nastopila s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija in prejela stoječe ovacije. Flórez bo po nastopu na odru Cankarjevega doma s podobnim programom na zadnji avgustovski dan nastopil tudi na recitalu na Salzburškem festivalu.

Flórez in Liniv bosta tokrat v Gallusovi dvorani predstavila nekatere najslavnejše romantične arije 19. stoletja iz repertoarja italijanskih opernih velikanov, Bellinija, Donizettija, Rossinija in Verdija, uvod v drugi del programa pa bodo zaznamovala dela nekaterih največjih francoskih imen, Gounoda, Masseneta in Offenbacha.

V Limi rojeni Flórez je po očetovem vzoru sprva nastopal kot pevec popularne in perujske glasbe, kot študent Nacionalnega glasbenega konservatorija pa je dobil štipendijo za nadaljevanje študija vokala na Glasbenem inštitutu Curtis v Filadelfiji v ZDA. Na profesionalnem odru, na Rossinijevem opernem festivalu v Pesaru, je debitiral leta 1996 – z glavno tenorsko vlogo Corradina v Matildi di Shabran.

Zaradi izrazitega glasu in osupljive agilnosti je Juan Diego Flórez čez noč postal senzacija, to ga je že v začetku sezone 1996/97, pri 23 letih, pripeljalo do debija v milanski Scali pod vodstvom Riccarda Mutija. Od takrat je nastopal v vseh večjih opernih hišah pod vodstvom vodilnih svetovnih dirigentov, med drugim v Milanu, Berlinu, Salzburgu, New Yorku, Zürichu in na Dunaju.

Zaslovel predvsem z belcanto repertoarjem

Na začetku kariere je zaslovel predvsem z belcanto repertoarjem, vloge francoskih romantičnih junakov so mu prinesle veliko priznanje javnosti in kritikov. Med njegove najnovejše debitantske vloge so se zapisale vloge Alfreda (La traviata) v newyorški Metropolitanski operi, Des Grieuxa (Manon Lescaut) v Dunajski državni operi, Rodolfa (La bohème) v Züriški operi leta 2020 in Fausta (Faust) v Dunajski državni operi leta 2021.

Perujski tenorist Juan Diego Flórez bo z Oksano Liniv tokrat v Gallusovi dvorani predstavil nekatere najslavnejše arije 19. stoletja iz repertoarja italijanskih opernih velikanov ter nekaterih največjih francoskih imen. FOTO: Gregor Hohenberg

Posnel je številne samostojne albume in celotne opere, od junija 2016 je ekskluzivni umetnik pri Sony Classical, leta 2017 je izdal ploščo z Mozartovimi arijami in leto pozneje album latinskoameriških pesmi Bésame mucho. BBC ga je prepoznal kot enega najboljših tenorjev vseh časov. Je dobitnik cele vrste priznanj in nagrad, leta 2009 je bil nominiran za grammyja za album Bel Canto Spectacular, dve leti pred tem je prejel najvišje odlikovanje svoje domovine (Gran Cruz de la Orden del Sol).

Flórez ima pomembno vlogo tudi v življenju tisočih mladih Perujcev. Z njegovim socialnim projektom Sinfonía por el Perú (Simfonija za Peru), ki ga je ustanovil leta 2011, skušajo z glasbo izboljšati umetniški in osebni razvoj otrok in mladih iz ranljivih okolij. Doslej so pomagali že več kot 7000 otrokom in mladostnikom. Za delo fundacije je bil imenovan za Unescovega ambasadorja dobre volje, prejel je tudi nagrado Svetovnega gospodarskega foruma.

Najboljša dirigentka leta 2020

Simfonični orkester RTV Slovenija bo vodila ukrajinska dirigentka Oksana Liniv, ki je ena najvidnejših dirigentk mlajše generacije, najboljša dirigentka leta 2020 (odlikovana z nagrado opera). Leto zatem se je v zgodovino vpisala kot prva dirigentka v zgodovini opernega Festivala v Bayreuthu s svojim debijem, Letečim Holandcem.

S predlanskim imenovanjem za glasbeno vodjo Mestnega gledališča v Bologni je postala prva šefinja dirigentka na čelu katere od italijanskih opernih hiš. V zadnji sezoni je debitirala v newyorški Metropolitanski operi z opero Turandot Giacoma Puccinija, pa tudi z londonskim Kraljevim filharmoničnim orkestrom, Göteborškim simfoničnim orkestrom, Simfoničnim orkestrom iz Birminghama, Filharmoničnim orkestrom iz Strasbourga ter Izraelskim filharmoničnim orkestrom. Od začetka ruske agresije proti Ukrajini je v mednarodnem glasbenem svetu postala simbol borke proti vojni.

Za taktirko je prvič prijela pri šestnajstih ter se nato šolala v Lvovu (izvira iz glasbene družine z zahoda Ukrajine) in v Nemčiji. Njena mednarodna kariera se je začela leta 2004, ko je osvojila tretjo nagrado na mednarodnem Dirigentskem tekmovanju Gustava Mahlerja v Nemčiji, med letoma 2008 in 2013 je delala v Nacionalnem akademskem opernem in baletnem gledališču v Odesi, leta 2016 pa je bila pobudnica za ustanovitev mednarodnega festivala klasične glasbe LvivMozArt v Lvovu. Istega leta je bil prav tako na njeno pobudo ustanovljen Mladinski simfonični orkester Ukrajine, nekateri njeni člani so marca 2022 na pobudo Žive Ploj Peršuh iz Slovenskega mladinskega orkestra našli zatočišče prav v Sloveniji.