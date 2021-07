Zbor je nekakšna miniaturna, vzorčna družba

V nadaljevanju preberite:



Zbor dunajskih dečkov, ki bo nocoj nastopil na 69. Ljubljana Festivalu, se ponaša s petstoletno tradicijo in vrhunskimi pevci, starimi od devet do štirinajst let. Poleg štirih turnejskih fantovskih zborov, ki nastopijo na približno tristo koncertih na leto, pod umetniškim vodstvom Geralda Wirtha prepevajo še trije mešani zbori, dekliški pevski zbor in več učnih zborov, glasbeno izobraževanje ponujajo tudi v vrtcih, saj je »skupinsko petje za ljudi zelo pomembno – gre za občutek, da si del nečesa večjega, nečesa, kar ljudi očara in gane.« Ob tem je Zbor dunajskih dečkov uvrščen na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine, zbor pa je po njihovih besedah »nekakšna miniaturna, vzorčna družba; ena od reči, ki jih počnemo – in to že nekaj stoletij –, je, da učimo fante, kako biti del družbe in jo sooblikovati.«