Že 40. bodo zazvenela stara glasbila

Festival Radovljica, znan po poudarku na starejši glasbi, v slikovitem srednjeveškem mestu nepretrgoma poteka že od leta 1983, vsakič avgusta. Že šestnajsto leto zapored program oblikuje umetniški vodja Domen Marinčič, organizira pa ga Društvo ljubiteljev stare glasbe Radovljica.

Letos bo festival, na katerem je mogoče slišati tudi redko izvajano glasbo 19. in 20. stoletja, pogosto na ustreznih zgodovinskih glasbilih, v cerkvi v Radovljici ali Velesovem ter v baročni dvorani radovljiške graščine, na sporedu že štiridesetič.

Odprtje z baročnim orkestrom

Med 5. in 23. avgustom bo mogoče prisluhniti desetim koncertom z repertoarjem od 16. do 20. stoletja, na katerih bo nastopilo 52 umetnikov iz 15 držav. Med njimi so svetovno znani glasbeniki in ansambli, kot so britanski ansambel viol da gamba Fretwork, nemški vokalni ansambel Die Singphoniker, ameriška sopranistka Amanda Forsythe in hrvaški violinist Bojan Čičić.

Kot so poudarili v sporočilu za javnost, so štirje koncerti tako ali drugače povezani s Slovenijo. Slovenijo. Eden je v celoti posvečen organistu koprske stolnice Antoniu Tarsii ob letošnji 300. obletnici njegove smrti, osrednji skladatelj na recitalu Aca Aleksandra Bišćevića pa je v Ljubljani rojeni pianist in tenorist Francesco Pollini. Na obeh koncertih bo nekatere skladbe mogoče slišati prvič v sodobnem času.

Amanda Forsythe ob spremljavi ansambla Opera Prima izvajala Händlove italijanske kantate. FOTO: arhiv Festivala Radovljica

Na otvoritvenem koncertu bo nastopil Festivalski baročni orkester, ki je nastal posebej za to priložnost in združuje slovenske glasbenike, tudi več mladih godalcev, ki se izobražujejo v tujini, in nekaj tujih specialistov. Na sporedu bodo uverture, simfonija in koncerti iz Londona 18. stoletja, tudi koncert za kontrabas s solistom, znanim kanadskim kontrabasistom Davidom Sinclairjem. Dan pozneje bo Amanda Forsythe ob spremljavi ansambla Opera Prima izvajala Händlove italijanske kantate. Tretji koncert bo posvečen Antoniu Tarsii (1643–1722), predvsem njegovim motetom in psalmom iz arhiva koprske stolnice.

Godalni kvartet Altemps bo na zgodovinskih glasbilih izvedel kvarteta Franza Schuberta in njegovega francoskega sodobnika Georga Onslowa. Na sporedu znanega ansambla viol da gamba Fretwork bodo predvsem genialne fantazije za štiri in pet viol da gamba Henryja Purcella. Bojan Čičić, ki je znan tudi kot koncertni mojster ansambla Academy of Ancient Music, bo nadaljeval pregled Bachove glasbe, ki se je na Festivalu Radovljica začel že leta 2015. Na dveh zaporednih večerih, ki štejeta kot en koncert, bo izvedel celotni cikel šestih sonat in partit za violino brez spremljave.

FOTO: arhiv Festivala Radovljica

Sedemčlanski ansambel Phaedrus, ki oživlja pozabljene zvoke ansambla renesančnih prečnih flavt in v katerem sodeluje tudi slovenski lutnjist Bor Zuljan, je sestavil spored italijanske glasbe 16. stoletja na temo mita o Veneri in Adonisu. Tenorist Aco Aleksander Bišćević se bo v sporedu pesmi in kantat Pollinija, Mozarta in Bellinija spremljal na zgodovinskem klavirju z začetka 19. stoletja. Na sklepnem koncertu festivala bo nastopil vodilni nemški vokalni ansambel Die Singphoniker, ki letos prav tako praznuje 40. obletnico obstoja. Njihov spored povezuje glasbo Carla Orffa in pesmi ansambla Comedian Harmonists, ki ga je Orff občudoval v tridesetih letih 20. stoletja. V sklopu festivala bo tudi tečaj za kljunasto flavto z Matejo Bajt, so še sporočili organizatorji.