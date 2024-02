Na Zimskem festivalu nekateri glasbeniki prvič v Sloveniji

V organizaciji Festivala Ljubljana bo med 18. in 23. februarjem potekal 7. Zimski festival. Ponudil bo šest koncertov, dva v Cankarjevem domu (CD) in štiri v Slovenski filharmoniji (SF). Na odprtju festivala v nedeljo v CD bodo pod taktirko maestra Yana Pascala Tortelierja nastopili priznani solisti, zbori in Simfonični orkester RTV Slovenija.

Otvoritveni koncert bo uvedel Koncert za klavir in orkester št. 2 v B-duru, op. 83 Johannesa Brahmsa, ki ga bo izvedel tajvanski pianist Kai-Min Chang, zmagovalec 1. mednarodnega klavirskega tekmovanja Festivala Ljubljana v letu 2023, ob spremljavi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija.

Kot je na današnji novinarski konferenci povedal direktor Festivala Ljubljana Darko Brlek, se bo v drugem delu večera orkestru in francoskemu dirigentu pridružila odlična pevska zasedba – sopranistka Sophie Marin-Degor, mezzosopranistka Annalisa Stroppa, tenorist Celso Albelo in basist Paul Armin Edelmann. Interpretirali bodo skladbi francoskih skladateljev – Gospodova je zemlja, Psalm 24 Lili Boulanger in Rekviem Camilla Saint-Saën​sa. Na odru se jim bodo pridružili še Mešani pevski zbor Glasbene Matice Ljubljana, Festivalski zbor Virtuozi in Komorni zbor Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani.

Tortelier je, kot je povedal, izjemno vesel, da se po dveh letih vrača v Ljubljano, veseli ga tudi, da je na programu Saint-Saënsov Rekviem.

Za Roberta Abbada bo to tretji nastop v Sloveniji. FOTO: Miro Zagnoli

Na drugem koncertu 19. februarja v CD bosta zazveneli znameniti deli iz italijanske glasbene zakladnice – orkestrska suita Turandot Ferruccia Busonija in kantata Stabat Mater Gioachina Rossinija, dirigentska taktirka bo v rokah Roberta Abbada. Nastopili bodo Orkester SF, rezidenčni orkester Festivala Ljubljana 2024 in Komorni zbor Megaron ter solisti sopranistka Olga Kulčinska, mezzosopranistka Gaelle Arquez, tenorist Francesco Demuro in basist Riccardo Zanellato.

Za Abbada bo, kot je povedal, tokratni nastop že tretji v Sloveniji. Program koncerta je opisal kot zanimiv in neobičajen; Rossinijevo delo Stabat Mater je sicer precej znano, a posebej pogosto izvajano, razen v Italiji, Busonijeva orkestrska suita Turandot pa je bila zanj pravo odkritje.

Sledili bodo štirje koncerti v SF. Na prvem 20. februarja se bo ameriška pianistka ruskih korenin Olga Kern, ki bo tokrat v Sloveniji nastopila prvič, predstavila z izbranimi skladbami nemškega klasicizma in romantike, ameriškega modernizma ter mojstrov ruskega romanticizma.

Drugi 21. februarja bo večer italijansko-španske glasbe. Nastopili bodo pevka Lidia Rodriguez Gonzalez, ki ima romske korenine, trobentač Vicente Campos bo odigral koncerta za trobento in godalni orkester ter dirigent Josep Planells Schiaffino, ki bo vodil slovensko zasedbo Ensemble Dissonance, ki ga je ustanovil in ga vodi violončelist Klemen Hvala. Slednji je povedal, da je Schiaffino dirigent mlajše generacije, ki pa dirigira največjim orkestrom, zlasti evropskim. Pogosto dirigira tudi ansamblom s podobnimi repertoarnimi zmogljivostmi, kot je Ensemble Dissonance.

Na tretjem koncertu 22. februarja bo nastopil violinist Maksim Vengerov, ki bo prav tako prvič nastopil v Sloveniji, skupaj s pianistom Vagom Papianom, s katerim ga povezuje dolgoletno sodelovanje.

Festival bo 23. februarja sklenil koncert Slovenskega mladinskega orkestra pod vodstvom dirigentke Žive Ploj Peršuh. Kot solist se bo s Prvim violinskim koncertom Wieniawskega predstavil Rok Zaletel Černoš, ki se je letos kot prvi slovenski violinist udeležil prestižnega Mednarodnega tekmovanja P. I. Čajkovski v Moskvi.