Zlata kravata za malo sonca

Minilo je 13 let, odkar je Rok Predin izdal svoj solo glasbeni prvenec Britev, ki ga je posnel s producentom in glasbenikom Borutom Praperjem. Sledil je glasbeni premor, ki ga je prekinil lani z izdajo skladbe Malo pepela. V vmesnem času se je Rok Predin uveljavil kot animator, ki je med drugim ustvarjal glasbene spote za velikane, kot so U2, Elton John, Madness in Rolling Stones.

Tokrat se nam predstavlja z novo skladbo Zlata kravata, ki jo je tako kot predhodnico Malo pepela ustvaril v tandemu z Borutom Praperjem, ki sicer živi in ustvarja na Kanarskih otokih.

Pred časom je Rok Predin pojasnil, da čeprav že več let ni izdal skladbe, kitare ni odložil, vendar ni čutil potrebe, da bi svoje pesmi delil z drugimi. Zdaj se je to spremenilo. »Z Borutom sodelujeva že vrsto let in imava telepatsko glasbeno povezavo, zaradi česar v fazi produkcije ni treba izgubljati veliko besed. Tako je bilo tudi tokrat, ko sva obujala k življenju opico z zlato kravato. Borut je poskrbel, da ima skladba nalezljiv ritem in dinamičen aranžma,« pojasnjuje Predin in dodaja: »Gre za starejšo pesem, ki jo v različnih verzijah preigravam več kot deset let. Tokrat je končno našla pravo obliko in zaživela. Zanimivo je, da mi zdaj zveni sveže, kot da bi jo napisal pred kratkim. Zdaj je mlajša, kot je bila pred nekaj leti.«

Borut Praper je povedal: »Tematika Zlate kravate je pravzaprav mračnejša, kot morda nakazujeta glasba ali videospot: vsi smo opice, ki lahko le nastavljamo klobuk in v iluzornem upanju plešemo na vedno isto zlajnano vižo.«

Rok Predin je prekinil glasbeni premor. FOTO: Osebni arhiv

»Nekaj časa sem okleval z izdajo te pesmi, ker je dinamična in vesela v svoji formi. Besedilu navkljub nosi pozitivno energijo, kar bi lahko v teh čudnih časih vojne in pandemije morda delovalo nespodobno. Vendar sem hitro spoznal, da je malo sonca zmeraj dobrodošlo. Prav v takšnih trenutkih si je treba izboriti prostor tudi za toplino,« je sklenil Rok Predin.