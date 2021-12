Zmaga Patricije Avšič na mednarodnem violinskem tekmovanju

Patricija Avšič (2008) je na Mednarodnem violinskem tekmovanju Jeno Hubay, ki je bilo med 2. in 5. decembrom v Miskolcu na Madžarskem, osvojila absolutno prvo mesto v svoji starostni kategoriji (2. kategorija od štirih). Prejela je tudi dve posebni nagradi, in sicer za solistični nastop s filharmonijo iz Budimpešte ter za samostojni koncert na priznanem festivalu na Madžarskem. Festivalska žirija, ki jo je sestavljalo devet priznanih violinistov in profesorjev violine iz devetih različnih držav, ji napoveduje zelo uspešno kariero koncertne solo violinistke.

Tekmovanje Jeno Hubay je namenjeno violinistom iz držav srednje in vzhodne Evrope, ki so mlajši od 20 let. Poteka pod pokroviteljstvom Festival Academy Budapest. Udeleženci so bili razporejeni v štiri tekmovalne kategorije, tekmovanje je potekalo v dveh etapah. V finale so prišli le izbrani. Na tekmovanju so poleg glavnih nagrad v posameznih kategorijah podelili še tri posebne nagrade najbolj obetavnim violinistom. Eno je prejela zmagovalka najstarejše kategorije, preostali dve pa Patricija.

Dogajanje je sklenil zaključni koncert, na katerem so najprej nastopili nagrajenci posameznih kategorij. »Patricija je, kljub temu da je bila v drugi najmlajši skupini, nastopila kot zadnja. Z izvedbo zelo zahtevne Ravelove skladbe Tzigane je še zadnjič navdušila občinstvo in s tem zaključila štiridnevno tekmovanje,« je dejal njen profesor violine Matej Avšič ter poudaril: »S svojim igranjem je bila najopaznejša violinistka tekmovanja, o kateri so ves čas govorili tako preostali tekmovalci, poslušalci kot tudi člani žirije.«