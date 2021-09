29. Rožančeva nagrada Robertu Simonišku

Razglasitve 29. nagrade Marjana Rožanca za najboljšo zbirko esejev sta se v Cankarjevem domu udeležila le Vesna Milek in Robert Simonišek, manjkali so nominiranci Marko Pavliha, Marcel Štefančič jr. in Urša Zabukovec. Slavil je pisatelj in umetnostni zgodovinar Robert Simonišek s knjigo Pejsaži – sanjati na soncu, ki jo je letos izdala založba Družina.



Žirija o Simoniškovi knjigi v utemeljitvi zapisala, da že podnaslov esejistične zbirke Pejsaži – Sanjati na soncu in uvodni esej Kratka biografija samote nakazujeta avtorjevo stališče, da sta za temeljit premislek in umetniško doživetje potrebna umirjenost in čas brez zunanjih motenj.



»Dr. Robert Simonišek je književnik in umetnostni zgodovinar in oboje se vsebinsko in slogovno čuti tudi v njegovih esejih. K tematiki pristopa pesniško svobodno z obilo asociacij in hkrati racionalno premišljeno, besedila zaznamujejo avtorjevo pretanjeno čutenje, natančno opazovanje, introspekcijo, globinski premislek in pretehtano argumentiranje …



Avtor pogosto izhaja iz osebne izkušnje, preskoči na splošnejšo problematiko in jo premišljeno razvije do bodisi subjektivnega bodisi objektivnega spoznanja. Polemizira z družbenimi trendi, zahteva samostojno mišljenje, dvomi o učinkovitosti (kulturnih) institucij.



O umetnosti premišljuje na različne načine: kot občudovalec umetniških del in njihovih avtorjev, kot posrednik na njihovi poti do občinstva, kot udeleženec na simpozijih ali kot kritičen premišljevalec, na primer o populizmu ali agitatorstvu v umetnosti. Razmišlja tudi o drugih temah, o svetovljanstvu in provincialnosti, o ljubezni, odtujenosti, virusu, razumu, polarizacijah, duhovni lenobi …



'Najlažja oblika bivanja ostaja verjeti enemu viru, ne vpraševati in ne dvomiti, biti voden in izpolnjevati obveznosti, ki ti jih nalagajo nazor, prepričanje in avtoritete,' piše. In na nekem drugem mestu dodaja, da pravilno in nepravilno mišljenje ne obstaja, so zgolj prepričljivi ali slabi argumenti, dobre in slabe ideje.«



V žiriji za Rožančevo nagrado, ki ji predseduje Ifigenija Simonović, so odločali še Manca Košir, Vlado Motnikar, Jonatan Vinkler in Nada Šumi.



Podelitev nagrade bo v soboto na Trubarjevi domačiji na Raščici.



Lansko leto je Rožančevo nagrado prejel Esad Babačić za zbirko esejev Veš, mašina, svoj dolg?

Komentarji: