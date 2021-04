Artikulirana, čuteča in dialoška mlada literatura

V nadaljevanju preberite:



Zdi se, da v zadnjih letih delavnice kreativnega pisanja in mentorski programi za mlade piske in pisce nekoliko ugašajo, manj urjenja in brušenja lastne obrti pa prinaša vse manj možnosti za (kakovostne) prve izdaje. Literarna urednica spletne platforme Koridor Anja Grmovšek dodaja, da »mladi z vstopom na literarno sceno težko pridejo do mentorstva in kritiško argumentiranega mnenja o svojem pisanju, kar je velik problem, saj so takšne delavnice zelo pomembne za formiranje osebnega glasu in razvijanje kritičnega pogleda na svet. Na srečo pa ta prostor premore nekaj zagretih in angažiranih posameznikov in posameznic, ki svoj prosti čas namenjajo promociji, javnemu branju, organiziranju dogodkov in drugim oblikam literarno-umetniškega ustvarjanja.« Avtorice in avtorji se v dijaških in študentskih letih tako med drugim lahko zatečejo k spletni platformi Koridor, revijam Novi dijak, Mentor in Nebulae ter literarnemu klubu L'etažer.