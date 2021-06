Avtobiografija 20. stoletja

V predstavitvi knjige lahko preberete:

Stevan Dedijer je ob koncu življenja pisal poglavja svoje avtobiografije. Po osnovni izobrazbi je bil fizik, a je delal tudi kot novinar in urednik, dvorni prevajalec in jugoslovanski propagandist, ameriški vojak in padalec, generalov telesni stražar in obveščevalec. Titovi tovariši so ga imeli radi, sam pa je imel najraje Milovana Djilasa.Ko se je znašel v nemilosti, je potrpežljivo čakal na potni list.