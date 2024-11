Booker za najboljši roman leta v roke Samanthe Harvey

Po tem, ko so ožji izbor nominirancev razglasili septembra, je komisija, ki jo je vodil Edmund de Waal, nocoj v Old Billingsgatu v Londonu razglasila zmagovalko, Samantho Harvey, z romanom Orbital. Ostali nominiranci so bili Yael van der Wouden, Percivala Everetta, Anne Michaels, Charlotte Wood in Rachel Kushner Mnenje stavnic in kritikov pa je bilo že od samega začetka poenoteno – največ možnosti za zmago naj bi imel roman James, ki ga je napisal Percival Everett, edini moški, ki se je letos uvrstil v ožji krog, a zdi se, da tokrat niso predvideli pravilno.

Avtorici je kipec Iris in denarno nagrado v višini 50.000 funtov (okoli 59.000 evrov) predal lanskoletni zmagovalec, irski pisatelj Paul Lynch. Vodja komisije je povedal tudi, da je med branjem ožjega seznama dobil tudi ogromno novega navdiha za lastno ustvarjanje, gonilna sila ustvarjanja literature pa »ni branje, ni založništvo ali pisanje, ampak to, da nekomu priporočiš knjigo, da svojo ljubezen svojega branja deliš naprej«.

Najboljši roman leta 2024

Najboljši roman letošnjega leta bralca popelje nad obličje zemlje, kjer spremlja življenje šestih astronavtov na Mednarodni vesoljski postaji. A avtorica se v Orbital ne omejuje na zapise vedenja ter dolžnosti astronavk in astronavtov, ampak v »romanu spektakularne čudnoste in jeziku vrednemu tega spektakla«, kot roman opiše New Yorker, popiše tudi njihova razmišljanja, skrbi, razmišljanja o pomenu življenja v času, ko ga ogroža toliko različnih faktorjev.

Orbital je bila s 136 stranmi najkrajša med nominiranimi knjigami, a ni bo najkrajši zmagovalec v zgodovini, to je 132-stranskemi romanu Offshore pisateljice Penelope Fitzgerald, ki je nagrado prejela leta 1979.

Zmagovalka Samantha Harvey je britanska pisateljica, za katero New Yorker pravi, da je ena izmed »najbolj konsistentno navdušujočih sodobnih britanskih romanopisk«, Orbital pa je njen četrti roman. Ta je bil tudi v ožjem izboru za nagrado Orwell in nagrado Ursula K. Le Guin. Orbital je njen drugi roman, nominiran za bookerja, v širšem izboru je bil leta 2009 tudi njen roman The Wilderness. Pisateljica prav tako predava na britanski Univerzi v Bathu in vodi literarne delavnice v Ameriki in Španiji.

Avtorica je ob zmagi povedala, da »nagrade ni pričakovala, a jo posveča vsem, ki govorijo za zemljo in dajejo glas naravi, dostojanstvu, človečnosti in miru«. Priznala je, da romana skoraj ni zaključila, saj ni verjela, da ima pravico, da napiše takšen roman, roman, ki se odvija v vesolju, a je hvaležna, da je vztrajala. Pravi, da jo je tisoče ur, ko je opazovala zemljo z vesolja neznansko spremenilo in prav tako jo je spremenilo tudi samo pisanje.

Za nagrado v vrednosti 50.000 funtov se je potegovalo šest avtoric in avtor iz petih držav. FOTO: Aaron Chown/AFP

Uvrščenih največ avtoric do zdaj

Poleg zmagovalnega romana so bili v ožjem izboru še The Safekeep nizozemske pisateljice Yael van der Wouden, James Percivala Everetta, Held Anne Michaels, Stone Yard Devotional Charlotte Wood in Creation Lake Rachel Kushner. »Izbrane knjige raziskujejo gravitacijsko privlačnost doma in družine, bitko med resnico in zgodovino in iščejo odgovor na vprašanje, koliko o sebi resnično razkrijemo drugim«, je ob razglasitvi ožjega izbora sporočila komisija. To so knjige, ki »pretresejo in govorijo resnico« je na nocojšnji podelitvi še povedala pisateljica in članica komisije Sara Collins.

Stavnice so sicer že dolgo kot zmagovalca napovedovale edinega uvrščenega moškega, pisatelja Percivala Everetta, Guardian pa je v preteklem tednu sporočil, da se po mnenju njihovih kulturnih kritikov nagrado zasluži pet od šestih uvrščenih, medtem ko The Safekeep preprosto ni dovolj dober.

Z leve: Yael van der Wouden, Rachel Kushner, Anne Michaels, Charlotte Wood, Percival Everett in Samantha Harvey z britansko novinarko Gaby Wood (druga z leve), kraljico Camilo in umetnikom Edmundom de Waalom (desno). FOTO: Aaron Chown/AFP

Način sojenja naj bi bil pristranski

Zmagovalka je bil izbrana med 156 romani, ki so letos ustrezali kriterijem nagrade booker (da je knjiga v izvirniku izdana v angleškem jeziku med oktobrom 2023 in septembrom 2024). Na vprašanje, kako v tako kratkem času dodobra prebrati toliko knjig, je član lanskoletne komisije, komik, igralec in avtor Robert Webb, povedal, da je to preprosto nemogoče. »Prebereš jih kolikor jih le lahko, medtem ko prebereš spoštljiv del preostalih in si na podlagi tega osnuješ mnenje,« je pojasnil, kako je vseeno lahko sodil med vsemi. Lani je nagrado prejel irski pisatelj Paul Lynch z romanom Prophet Song.

Vsako leto je komisija, ki odloča o zmagovalcu, druga, člani pa so nato dolžni dela prebrati trikrat. Prvič, ko se odločajo, katere uvrstiti v širši izbor, drugič morajo ponovno prebrati zgolj izbranih trinajst in nato izbrati naslove, ki jih uvrstijo v ožji izbor, nato pa še tretjič in zadnjič, šest najboljših, med katerimi morajo izbrati zmagovalca.

V literarnih krogih je bila nagrada – četudi velja za največjo nagrado, ki jo lahko posamezno delo prejme – večkrat kritizirana. Mnogi namreč menijo, da je tak način sojenja subjektiven, tudi sodniki pa niso vedno strokovnjaki na področju književnosti, pogoj je zgolj, da delujejo znotraj kulture in so ljubitelji literature.