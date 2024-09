Finalisti nagrade booker: Od ranjenih vojakov do samotnih astronavtov

Žirija prestižne literarne nagrade booker je v ponedeljek zvečer v Londonu razglasila letošnji ožji izbor avtorjev in romanov. V njem se je znašlo največ avtoric v 55-letni zgodovini nagrade – med 156 deli je žirija namreč izbrala knjige petih pisateljic in enega pisatelja. Zmagovalec, ki bo razglašen 12. novembra, bo prejel denarno nagrado v vrednosti 50.000 funtov (okoli 59.000 evrov) in kipec, poimenovan po irski pisateljici Iris Murdoch.

Strokovna žirija, ki jo letos vodi umetnik in avtor Edmund de Waal, je med finaliste uvrstila avtorice in avtorja iz petih držav, Kanade, Združenih držav Amerike, Nizozemske, Velike Britanije in Avstralije, dva pa sta bila v preteklosti že nominirana za nagrado booker. Združujejo jih obravnavane tematike, ki so po besedah žirije »meditacije o izgonu, identiteti in pripadnosti«. Dela, ki so prepričala člane žirije, so James Percivala Everetta, Orbital Samanthe Harvey, Creation Lake Rachel Kushner, Held Anne Michaels, The Safekeep Yael van der Wouden in Stone Yard Devotional Charlotte Wood.

Dela, ki so prepričala člane žirije (na fotografiji), so James Percivala Everetta, Orbital Samanthe Harvey, Creation Lake Rachel Kushner, Held Anne Michaels, The Safekeep Yael van der Wouden in Stone Yard Devotional Charlotte Wood. FOTO: Booker Prize Foundation

Vprašanja vojne, vere, družine in okolja

Percival Everett nam v romanu James ponovno približa roman Huckleberry Finn, tokrat s popolnoma druge perspektive, knjiga pa je, kot ocenjuje Guardian, »smešno in kritično delo, ki hkrati spoštuje izvirnik, a mu zato ne prizanaša, bralca pa spodbuja k postavljanju novih vprašanj«.

In medtem ko je Percival Everett pred Jamesom objavil že več kot dvajset romanov in bil za mnoge tudi nagrajen, je The Safekeep Yael van der Wouden romaneskni prvenec. Avtorica, ki je sicer v mednarodnih vodah zaslovela s svojim nagrajenim esejem On (Not) Reading Anne Frank, je roman pisala v angleščini, hkrati pa ga tudi prevajala v nizozemščino. Komisija je zapisala, da je The Safekeep »zgodba o obsesiji in skrivnostih, ki raziskuje tisto, česar ne povemo svojim otrokom, in tisto, kar govorimo samemu sebi, ko se želimo izogniti resnici«.

Tematike vojne se kot The Safekeep dotika tudi tretji roman Anne Michaels Held, ki je komisijo navdušil s pesniškim stilom in intenzivnostjo. Roman spremlja ranjenega vojaka na francoskem bojišču, hitro pa skozi kalejdoskop spominov preide v upovedovanje družinske zapuščine štirih generacij.

Po več kot desetih letih je v ožji izbor uvrščen tudi avstralski roman. Žirija Stone Yard Devotional pisateljice Charlotte Wood, roman o ženski, ki se iz Sydneyja preseli v versko skupnost na avstralskem podeželju, opiše kot zgodbo, »umeščeno v klavstrofobično okolje, v katerem nam avtorica prikaže razsežnost človeškega uma«.

O samoti govori tudi roman Orbital pisateljice Samanthe Harvey, edine britanske avtorice med letošnjimi finalisti. Roman spremlja šest astronavtov in njihov vsakdan na Mednarodni vesoljski postaji, zgodba pa, kot ocenjuje Guardian, bralcu nudi »silovito hvaležnost in ljubezen do Zemlje in našega sveta«.

Okolje je v ospredje postavljeno tudi v zadnjem izmed uvrščenih romanov, Creation Lake Rachel Kushner. Ta spremlja vohunko in njen poskus infiltriranja v komuno ekoloških aktivistov, pisateljica pa, kot svojo odločitev utemelji strokovna žirija, samozavestno uporablja format žanrskega romana v svojo korist, a si hkrati ne dovoli, da bi jo ta omejeval.

Literarna prepoznavnost rezervirana za moške

Nagrada booker, ki v literarnem svetu velja za eno najprestižnejših nagrad, je sicer pogosto kritizirana zaradi načina izbora zmagovalca, ki se mnogim zdi subjektiven. Zmagovalca namreč vsako leto izbere žirija petih umetnikov ali ustvarjalcev z interesom za literaturo, pri čemer poklicna vpetost v literarni svet ni pogoj. Letos žirijo tako sestavljajo umetnik Edmund de Waal, pisateljica Sara Collins, literarna urednica časopisa Guardian Justine Jordan, pisateljica Yiyun Li ter glasbenik in producent Nitin Sawhney.

Kot so dejali omenjeni, je bilo izbiranje finalistov pestro, debata naj bi tekla skoraj štiri ure. »Bilo je veliko zagretih glasov, vsak je zagovarjal svojega izbranca, a nekatere smo preprosto morali izločati,« se izbora spominja Sara Collins. Prav tako pripoveduje, da so bili presenečeni, ko so spoznali, da je med finalisti kar pet avtoric. »Ko smo bili končno poenoteni glede šestih naslovov, smo utrujeno obsedeli, nato pa je nekdo komentiral, da je na kupu izbranih pet pisateljic. Bilo je navdušujoče, še posebej po letu, ko so se za nagrado potegovali trije Pauli. Čas je za Paulette in Pauline,« se pošali avtorica.

V preteklem letu so bili med finalisti namreč kar trije pisatelji z imenom Paul: Paul Murray, Paul Harding in Paul Lynch. Sara Collins je poudarila tudi, da je v založništvu in literaturi sicer vedno več ženskih glasov in obstajajo tudi področja, kjer je žensk znatno več, a je »literarna prepoznavnost očitno še vedno rezervirana za moške«.

Od ustanovitve nagrade leta 1969 je pisateljica kipec prejela dvajsetkrat, nazadnje leta 2019, ko sta si jo delili Margaret Atwood za roman Testamenti in Bernardine Evaristo za roman Dekle, ženska, druga_i.