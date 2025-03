Desetletje pesniškega maratona ob svetovnem dnevu poezije

V nadaljevanju preberite:

Zametke Ljubljanskega pesniškega festivala je iskati v pesniškem maratonu ob svetovnem dnevu poezije, ki se je v zadnjih nekaj letih preimenoval v Ljubljanski pesniški maraton, ob tem pa v dosedanjih edicijah po raznoraznih prostorih v mestu gostil več kot 1000 nastopajočih. »Iz tega maratonskega branja, ki je včasih potekalo štiriindvajset ur, včasih dvakrat po dvanajst ur, po večini pa se je odvijalo na več lokacijah in je pri tem sodelovalo ogromno producentov, ki skrbijo za pesniško sceno v mestu, se je razvila ideja o pesniškem festivalu. Ljubljana takšnega festivala do zdaj ni imela, čeprav v njej ustvarja mnogo pesnic in pesnikov,« je dodala Nežka Struc.