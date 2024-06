Dobra mladinska književnost se odziva na družbeno dogajanje

V nadaljevanju preberite:

Le kdo ne pozna Debeluške Janje Vidmar, romana Ko zorijo jagode­ Branke Jurca, le kdo ne prelom­nega Mi, otroci s postaje Zoo? Knjižna zbirka, ki pod okriljem Mladinske knjige prinaša prevod­na in izvirna dela, ob katerih so odraščale generacije Slovencev, letos praznuje petdeset let. Kakšni so bili njeni začetki, kakšen njen vpliv in kaj znamenita zbirka, ki razpira družbene, socialne ter psihološke teme in stiske, s katerimi se srečujejo mladi, bralkam in bralcem prinaša danes?