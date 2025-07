Esejistično obarvana kulturna zgodovina stoletja

V nadaljevanju preberite:

Milček Komelj ostaja eden redkih polihistorjev, ki se ne želijo sprijazniti z ultra specializacijo, še manj s suhoparnim strokovnjaštvom ali prazno citatologijo, ki vzpostavi arteficialno distanco in razvodeni pristnost identifikacije z obravnavano osebo ali temo ter služi predvsem razkazovanju domnevne izjemne načitanosti in intelektualne superiornosti. Komelj je vedno pristno, neposredno in z vsem srcem vključen v predstavitev določene topike, bolj kot formalistično citiranje ga odlikujeta izjemen spomin in predvsem sposobnost povezovanja zelo različnih zgodovinskih in tudi aktualnih premis v sugestivno celoto.