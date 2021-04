Groteskna vizija vse bolj realne prihodnosti

V nadaljevanju preberite:

Andreja Daniloviča Komjago iz sladkih sanj prebudijo zvoki mučenja. Urno pozdravi mačka in se odpravi po dnevnih opravkih, mudi se mu namreč obesit plemiča, ki je pri carju padel v nemilost, požgat njegov dvorec in mu posilit ženo. Tipičen dan člana opričnine torej, prve politične policije v ruski zgodovini, ki je konec 16. stoletja na ukaz Ivana Groznega brutalno zatirala opozicijo.



Pa vendar se Opričnikov dan, drugi v slovenščino prevedeni roman Vladimirja Sorokina, enega največjih sodobnih ruskih pisateljev, ne odvija v 16. stoletju, temveč v Rusiji bližnje prihodnosti, ki se je z zidom popolnoma ogradila od Zahoda in se po rdeči, beli in sivi zmedi vrnila k tradiciji, pravoslavju in carju. Elementi ruske monarhične tradicije se mešajo s sodobnimi tehnologijami in kiberpunkom prihodnosti. Opričnik se na delo pelje v merdžu, na katerem ponosno razkazuje zgodovinske embleme opričnine: sveže odsekano pasjo glavo in metlo, ki simbolizira čistke, komunicira po mobitelu, na katerem ima za zvonjenje posnetke mučenja iz tajnega urada, in se drogira z znanstvenofantastičnimi kiberpank drogami.