Inventura kratkih živalskih prigod

Leta 2002 so se pojavile v Večeru, med letoma 2007 in 2012 so njihove drobne epizode polnile revijo Strip Bumerang, skoraj četrt stoletja po premieri pa mekečejo, brundajo, druga drugo žrejo, se lasajo ali deklarativno afne guncajo med platnicami enotnega stripovskega albuma.

Njegov naslov je Žive živali, avtor Matjaž Bertoncelj, založnik pa nekdanji izdajatelj že desetletje pokojnega Strip Bumeranga, celjski Studio Risar.

FOTO: Studio Risar

Inventura objavljenih kratkih živalskih prigod iz serije Žive živali Matjaža Bertonclja, ki so ji dodane mnoge doslej neobjavljene pasice, zaseda 124 strani albuma, na katerih avtor, sicer inženir informatike in vizualni umetnik z diplomo z ljubljanske akademije AVA, kjer je bil njegov mentor, preigrava različne pripovedne tehnike ter kadriranja v obsegu ene same stripovske pasice.

Z izjemo zgodnjih poskusov na temo zgodb Karla Maya je to formo uporabil le pri Živih živalih, privlači pa ga, kot pravi sam, z omejenostjo, izzivom, kako v tej strogi formi priti do nekega zaključka, in sicer brez izpostavljanja dialoga.

Rezultat je mozaik drobnih živalskih »basni«, v katerih je ostal pri zanj značilni ekspresivni, eksperimentalni risbi – ki jo sicer sam zaradi omejitev enopasične forme označuje za manj eksperimentalno kot v drugih stripih – in na videz rokohitrskem upodabljanju sveta, ki pozna le oster kontrast med črno in belo, vmesnih sivin pa ne.

Le nekaj primerkov pasic in naslovnica so nastali v sodelovanju s partnerko Jeleno Bertoncelj, arhitektko in oblikovalko, ki njegove stripe večkrat kolorira. Kot omenjeno, so v albumu ob že objavljenih pasicah tudi neobjavljene, med temi veliko z novejšima letnicama 2021 in 2022, torej okvirno iz časa pandemije.

Ti letnici označujeta tudi avtorjev prehod iz klasičnega risanja s svinčnikom in tušem na papirju k ipadu. Album, že 18. v dosedanji Bertoncljevi bibliografiji, ki so jo leta 1996 uvedle Biblijske in ostale kratke zgodbe, skupno prinaša 260 pasic.

Burleskni elementi

Avtorjev črno-beli svet se sicer učinkovito prekriva s podobno črno-belimi, arhetipskimi značaji živalskih protagonistov, pri katerih do določene mere izkorišča stereotipe. Lik ovčke je pričakovano naiven, pohleven in ubogljiv, volk požrešen in kot iz risanke, v kateri vselej potegne kratko, opici, ki igrata vlogi svojevrstnih komentatork z obrobja človeške družbe, sta pretežno trapasti, medved pa v vlogi cirkuškega medveda bolj ali manj dobrodušen in se pušča izkoriščati.

Pri njem se je avtor, kot pove sam, naslonil na burleskne elemente v klasičnem ameriškem časopisnem stripu. Kača strupenjača, ki se plazi po nekaterih pasicah, se pretežno ukvarja z obrambo lastnega obstoja in med drugim načne vprašanje, o čem sanjajo kače med zimskim spanjem, edina funkcija velikega belega morskega psa pa je, da požre vse in vsakogar, ki se znajde v njegovem kadru. Recimo marsovce.

Avtor ima rad citate. Tako v knjigi srečamo, denimo, Popaja, sam pa pove, da je ovčki v več pasicah v gobec položil kar besede napovedovalke vremena z ene izmed slovenskih komercialnih televizijskih postaj. Tako tudi Bertoncljeva ovčka rada govori o vremenu.

Napove, denimo, da tednu kulture mraz ne bo mogel do živega in da bo prireditve stresal kot iz rokava ter popestril dolgočasno zimo. Junakinja pasic je sicer lahko tudi nagačena jelenova glava, trofeja, ki je presenetljivo sposobna prisluhniti ljudem in kaj pokomentirati.