Izkoreninjenost je identiteta, ki danes prevladuje v svetu

Priljubljeni junak Vojnovićevega prvenca Marko Đorđić, ki so ga starši poslali k sorodnikom v Bosno, da bi se spametoval, se po desetih letih vrne na Fužine. Medtem se je spremenil svet, spremenile so se Fužine in spremenil se je sam.



Ni naključje, da je roman postavljen v leto 2017, v čas evropskega prvenstva v košarki, na katerem je Slovenija v finalu premagala Srbijo. Izšel je le nekaj mesecev pred dokumentarnim filmom, ki ga je Vojnović posnel o tem največjem uspehu slovenskega skupinskega športa, in se konča tam, kjer se film začne ...