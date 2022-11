Kaj je branje? Izguba časa?

V nadaljevanju preberite:

Mednarodna zveza založnikov (Ipa) na dve leti prireja kongres, na katerem razpravljajo o ključnih spremembah v svetovni založniški industriji. Zadnji kongres so priredili leta 2018 v New Delhiju, tistega v Lillehammerju leta 2020 je odnesla pandemija, prejšnji teden so se tako po dolgem času v Indoneziji srečali delegati iz 73 držav članic. Glavnina razprav se je pletla okrog teme, strnjene v slogan Branje šteje: v pričakovanju prihodnosti.