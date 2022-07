Kako dobro poznamo svoje najbližje sosede?

V nadaljevanju preberite:

Že novinarka in teoretičarka Jane Jacobs je dejala, da se prebivalce velikih mest »kar naprej obtožuje, zakaj se bolj aktivno ne vključujejo v upravljanje in urejanje mesta. V takih razmerah pa je pravzaprav presenetljivo, da se česa takega sploh lotijo«. Francoski filozof mlajše generacije, avtor več knjig ter predavatelj estetike in filozofije umetnosti na univerzi v Strasbourgu Mickaël Labbé v monografiji Zavzemimo prostor: proti arhitekturi prezira ponuja prav odgovore na vprašanje, zakaj se meščani v urejanje lastnih mest povečini ne vpletajo – in zakaj bi se morali.