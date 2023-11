Knjige so njegov vir energije

Stavnice se tokrat niso zmotile: potem ko so v zadnjih dneh izjasnile, da ima največ možnosti za bookerja tris Paulov, je to prestižno literarno nagrado prejel Paul Lynch, najmlajši in najbolj favoriziran člen izpostavljene trojke.

Šestinštiridesetletni Irec je žirijo prepričal z romanom Prophet Song, ki se dogaja v distopičnem in totalitarnem Dublinu, v središču zgodbe pa je mikrobiologinja Eilish, ki mora sama skrbeti za štiri otroke in ostarelega očeta, potem ko sredi državljanske vojne izgine njen mož.

»Te knjige ni bilo lahko napisati. Racionalni del mene je menil, da sem si s pisanjem tega romana uničil kariero. Čeprav sem ga vseeno moral napisati. V takšnih zadevah nimamo izbire,« je ob prevzemu nagrade povedal Lynch, kanadska pisateljica Esi Edugyan, ki je predsedovala petčlanski žiriji, pa je dejala, da »Prophet Song z izjemno živostjo prikazuje družbeno in politično tesnobnost našega sedanjega trenutka. Bralci bodo zgodbo doživeli kot pretresljivo in resnično in ne bodo hitro pozabili njenih opozoril.«

Tako nagrajenec kot predsednica žirije se zaradi vsebine romana nista mogla izogniti vprašanjem, ali so dandanašnje vojne vihre vplivale na razvoj zgodbe oziroma odločitev žirije. Lynch je poudaril, da je njegov roman izrazito nepolitičen, in pojasnil, da ga ni zastavil kot svarilo, ampak kot »ubeseditev ideje, da se stvari, ki se dogajajo v romanu, ponavljajo skozi zgodovino, in da moramo morda poglobiti svoj odziv na tovrstne ideje«.

Pet nominirancev (manjka Jonathan Escoffery) Sarah Bernstein, Paul Murray, Chetna Maroo, Paul Lynch in Paul Harding v Nacionalni portretni galeriji v Londonu. FOTO: David Parry/Booker Prize Foundation

Esi Edguyan – poleg nje so žirijo sestavljali še igralka in pisateljica Adjoa Andoh, pesnica Mary Jean Chan, profesor angleškega jezika James Shapiro ter igralec in komik Robert Webb – je priznala, da je žirija nekaj minut razpravljala o trenutnem dogajanju po svetu, vendar je roman nagradila zaradi mojstrskosti, in ne aktualnosti.

Štiri dolga leta

V intervjuju, objavljenem na uradni spletni strani nagrade booker, je nagrajenec med drugim spregovoril o svojem ustvarjalnem procesu. »Pisanje je trajalo štiri dolga leta. Moj sin Elliot se je rodil, tik preden sem začel pisati, na koncu pa je že vozil kolo,« je dejal. »Pišem (večinoma) pet dni v tednu, nekaj sto previdnih besed na dan. Preden sem dobil otroka, sem pisal v pritličju, potem pa sem se premaknil gor in spalnico spremenil v pisarno. Tam sem napisal Prophet Song.«

Toda njegovih pisateljskih selitev s tem ni bilo konec. »Pred kratkim so me pregnali iz hiše v majhno garsonjero na koncu vrta, ki je bila nekoč plesniva zidana lopa. Je miren in idealen prostor. Ima veliko okno, ki gleda na (deževen) vrt, za pisalno mizo pa je stena s knjigami, o katerih menim, da so vir energije.«

Ker je bilo med letošnjimi nominiranci širšega izbora kar tretjina irskih pisateljev, kar to otoško državo uvršča na vrh lestvice z največ nominiranci glede na število prebivalcev, so Lyncha povprašali tudi o očitno zelo živahnem literarnem dogajanju v njegovi domovini.

»Nič od tega ne bi bilo mogoče brez podpore irske države. V štirih letih pisanja te knjige sem prejel dve štipendiji Sveta za umetnost, pa tudi rezidenco v Maynoothu. Umetniki smo upravičeni do oprostitve plačila dohodnine. Če varčujete z življenjskimi stroški, kot to počnem jaz, lahko ves svoj čas posvetite pisanju. Ko to počnete dan za dnem, oblikujete svoje misli okoli romana in ustvarite svoje najboljše delo,« ni skoparil s pohvalami na račun irske kulturne politike. Vprašanje, ali bo petdeset tisoč funtov (približno 58.000 evrov) vredna nagrada spremenila njegove varčevalne navade, je pustil odprto.

Petič na Irsko

Literarna nagrada booker je odprta za leposlovna dela pisateljev vseh narodnosti, ki so bila napisana v angleščini in so v zadnjem letu izšla v Združenem kraljestvu ali na Irskem. Nobeden od letošnjih šestih finalistov še ni bil uvrščen v ožji izbor; poleg Lyncha so to še irski avtor Paul Murray, ki je bil leta 2010 že uvrščen na daljši seznam, kenijska pisateljica Chetne Maroo, ameriška avtorja Jonathan Escoffery in Paul Harding, iz Kanade je bila v ožji izbor uvrščena Sarah Bernstein.

Nagrado, ki so jo prvič podelili leta 1969, je letos petič odšla na Irsko. Doslej so jo prejeli Iris Murdoch, John Banville, Roddy Doyle in Anne Enright.