Književnost bolj nagovarja, ko so meje zabrisane

Camila Sosa Villada (1982) je pisateljica in igralka. Las malas, kot je naslovila v njeni rodni Argentini leta 2019 izdani avtofikcijski roman, v katerem izmenjuje pripovedovalkin (Camilin) glas s tistim, ki zaznamuje spol in identiteto, ki so ji ju pripisali ob rojstvu (rodila se je kot Cristian Omar), ponuja vpogled v vsakdanjik spolnih delavk, katerih del je bila nekoč tudi sama.