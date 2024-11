Končno glasbeniki in glasbenice kot glavni literarni junaki

V nadaljevanju preberite:

Kulturni multipraktik Boštjan Narat je najbolj znan po svojem glasbenem delovanju v zasedbi Katalena – bendu iz Ljubljane, ki igra slovensko musko. Ker rad piše, je končno združil ljubezen do pisanja in ljubezen do glasbe v svojem romanu Bend. To ni ne avtobiografska izpoved avtorja ne zapiski o Kataleni. Seveda pa so v romanu povzete njihove izkušnje, ki so se nabrale v vseh letih glasbenega delovanja.