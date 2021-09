Kritike piše sproščeno in neobremenjeno

V nadaljevanju preberite:

Komisija v sestavi Veronika Šoster, Martina Potisk in Zoran Pevec je v utemeljitvi 24. Stritarjeve nagrade, ki jo podeljuje Društvo slovenskih pisateljev, med drugim zapisala, da je Robert Kuret »natančen bralec ter pretanjen in zagnan presojevalec literarnih del, njegova kritiška besedila pa se ne bojijo ubiranja neuhojenih poti, zato je njegovo pisanje spontano in polno nepričakovanih izhodišč, sklepov ali zasukov«. Njegove kritike so redno objavljane tudi v Delovih Književnih listih. Ob pristopu k pisanju, pravi, je pozoren tudi na to, »kako so razviti nastavki, kako se delo bliža lastnemu robu (ali sploh se), ali se prevrne na hrbtno stran, kako prebija dominantno perspektivo, ki jo je vzpostavilo, kakšen odnos ima do razpok v svojem svetu (in ali si jih sploh dovoli), v kakšno pozicijo postavlja mene ter ali je to njegov uspeh ali spodlet. Predvsem pa sem pri tem pozoren na uporabljena literarna sredstva«.