Kritiško sito tokrat pesnici Ani Pepelnik

Društvo slovenskih literarnih kritikov je na Slovenskih dnevih knjige v Vrtu Lili Novy podelilo nagrado kritiško sito za najboljše literarno delo preteklega leta po izboru svojih članov. Dodelili so jo pesnici Ani Pepelnik (1979) za pesniško zbirko to se ne pove, ki je izšla pri založbi LUD Literatura.

Če smo si malo podobni, smo manj sami

Pri izbiri vsakoletnega prejemnika ali prejemnice nagrade sodeluje kar najširši kritiški forum, glasovanje pa poteka s točkovanjem, in sicer v dveh krogih. Nagrade ne pospremi dodatna utemeljitev, to je mogoče razbrati iz kritik, ki jih društvo objavi na svoji spletni strani.

Tako poskuša pesnica po besedah kritičarke Sanje Podržaj uloviti »tisto, česar se ne da povedati, kar je neupovedljivo z besedami, ki so na voljo«, tematike zbirke pa govori o »kroženju, prehajanju iz ne-biti v bit in nazaj, o prostoru med temo in svetlobo, med začetkom in koncem in vsem, kar je vmes«. V branje nas uvedejo kratki fragmenti (s temi se zbirka tudi zaokroži), odgovori pa se ne dajejo sami od sebe, temveč jih lahko le bežno občutimo.

»Zbirka sicer namiguje, da je komunikacija do neke mere nemogoča, da se tisto, kar želimo predati, izgubi takoj, ko je izrečeno ali zapisano. Da nas drugi v resnici nikoli ne more razumeti. Pa vendar iz nje veje svetloba, saj se naše poti vseeno kdaj pa kdaj križajo; včasih se srečamo in ugotovimo, da smo si v tistih malih stvareh podobni. In smo potem malo manj sami,« beremo.

In čeprav najbrž nihče ne bo znal povedati tega, kar se ne pove, »je moč pesniške besede v tem, da se temu vedno znova približuje in odkriva nove odtenke čustvovanja. Ani Pepelnik je to uspelo na način, ki je prepoznavno njen, odkrit in nenarejen, poln topline,« sklene Sanja Podržaj.

Poleg dobitnice nagrade so bile zanjo nominirane še Nina Dragičević s pesniško zbirko Ampak, kdo? (Škuc), Jedrt Maležič s kratkoprozno zbirko Dvoliki (Goga), Anja Mugerli z romanom Pričakovanja (Cankarjeva založba) in Pia Prezelj z romanom Težka voda (Goga). Lani je nagrado prejela Ajda Bračič za zbirko kratkih zgodb Leteči ljudje (LUD Literatura).