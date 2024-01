Ocenjujemo: Ampak, kdo?

V nadaljevanju preberite:

Pesmi v zbirki Ampak, kdo? so navadno kratkega obsega, predstavljajo in pretresavajo podobo in problematiko lika homoseksualca z vidika skrivanja, prikrivanja in potlačevanja jaza. V nastavljeno jedro je postavljen predvidljivo vsakdanji subjekt, nenastopaški in »zgleden državljan«, ki se v stanovanjskem naselju počuti kot »riba na suhem«, kot da bi bil skoraj zmeraj na žerjavici.

Po eni strani se vanj vpisujejo spoznanja o nujnosti prilagoditve populaciji, po drugi ga preganja potreba po priznanju svojih spolnih nagibanj in prenehanju pritiska. Da bi se karseda korektno odzval na odločujoče dregljaje in se nazadnje pomešal z okoljem, pa polagoma privzema puritanske navade in mentaliteto, a skoznje še intenzivneje proseva njegova za mnoge sprevržena in nesprejemljiva spolna praksa.