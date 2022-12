Lepota nevrologovega uma

V nadaljevanju preberite:

Vsaka knjiga žal že pokojnega nevrologa Oliverja Sacksa je zame kot darilo. Mož, ki je imel ženo za klobuk (UMco, prevod Branko Gradišnik), Hvaležnost (Modrijan, prevedla Breda Biš­čak), Noga, na katero se lahko opreš (UMco, prevedla Miriam Drev), V pogonu (Modrijan, Breda Biščak) je le nekaj v slovenščino prevedenih del, v katerih govori o nevroloških boleznih svojih pacientov, o tem, kako se lahko zlom­ljena noga povsem odtuji od svojega lastnika, o svojem nenavadnem poklicu in hvaležnosti, ki jo čuti do življenja, ki ga je vedno želel doživeti z vso radovednostjo in strastjo.