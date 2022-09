Letošnja večernica Maši Ogrizek

Letošnjo 26. večernico prejme Maša Ogrizek za knjigo Lisičja luna. Avtorica v fantastični pripovedi v izmišljenem svetu mladega bralca ne poskuša pritegniti z literarnimi posnetki posebnih učinkov ali z eksotiko, pač pa ga povabi, da stopi k razmišljanju o naravi časa, odnosu do smrti, usode, svobode, skupnosti, narave, je zapisala žirija.

Bralca skozi pripoved vodi 12-letna Zoja, ki jo je usodna nesreča ponesla v čarobni zimzeleni gozd. Tam spozna štiri prijatelje, Benjamina, Sofijo, Medejo in Arturja. Vsi otroci so se že začeli spreminjati v živali. Če v času dveh polnih lun ne najdejo poti iz čarobnega gozda, se bo njihova preobrazba dovršila in postali bodo svete živali, so vsebino nagrajene pripovedi povzeli v žiriji. To so letos sestavljali Melita Forstnerič Hajnšek, Dragica Haramija (predsednica), Darka Tancer-Kajnih, Alenka Urh in Barbara Zorman.

»Čarobni zimzeleni gozd je več kot alegorija; je mitski kraj ... Mitsko-pravljični kronotop čarobnega gozda je zamejen z magičnim risom – reko časa in štirimi živalskimi varuhi, ki so hkrati ugrabitelji, saj so otroke iztrgali iz njihovih dotedanjih življenj. V čarobnem gozdu so otroci zunaj nevarnosti, ki jih je pripeljala tja, a obenem ujetniki, čeprav jim nihče ne prepoveduje, da bi odšli ... Lisičja luna iz skrajno bolečih stvari stke gozd besednih podob, ki je temen, topel, globok in zdravilen,« piše v obrazložitvi nagrade.

Avtorica bralca povabi k razmišljanju o naravi časa, odnosu do smrti, usode, svobode, skupnosti, narave. FOTO: Miran Juršič

Nagrajenki bodo večernico za Lisičjo luno, ki je izšla pri založbi Miš, izročili v petek v Gledališču Park v Murski Soboti na letošnjem srečanju mladinskih pisateljev Oko besede.

Za večernico za najboljše otroško in mladinsko leposlovno delo preteklega leta so bili poleg Maše Ogrizek nominirani še Irena Androjna, Jana Bauer, Nataša Konc Lorenzutti in Vinko Möderndorfer. Nominirance je žirija izbrala iz ožjega seznama 12 knjig.

Med kakovostnimi besedili je žirija izpostavila tudi tematiko socialne občutljivosti, ki jo razvijajo avtorice in avtorji v različnih književnih vrstah in je »v zadnjem času še kako pomembna za človečnost, premagovanje ekonomske neenakosti, demokratičnost in vključujočo družbo«.

Nagrado časnik podeljuje od leta 1997. Lani jo je prejel Sebastijan Pregelj za knjigo Vrnitev, ki je izšla prav tako pri založbi Miš.