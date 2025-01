Ljubezen do knjig, ki spremeni vse

V nadaljevanju preberite:

Irska pisateljica Felicity Hayes-McCoy, rojena v Dublinu, je v sedemdesetih letih 20. stoletja diplomirala iz angleščine in irščine na dublinski univerzi, nato se je odpravila v Veliko Britanijo in imela tam uspešno kariero igralke in pisateljice, delala je v gledališču, na radiu, televiziji in v digitalnih medijih. Njene prve knjige so bile otroške zgodbe, leta 2016 pa je objavila knjigo Knjižnica na robu sveta, prvo v seriji Finfarran.